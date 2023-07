(Di lunedì 3 luglio 2023) Via Maremmana, l'uomo di 59 anni è caduto dal cestello del furgonestavando alcuni rami. Trasportato in elicottero a Careggi. A Empoli è il secondo incidente sul lavoro in pochi giorni

Via Maremmana, l'uomo di 59 anni è caduto dal cestello del furgone mentre stava potando alcuni rami. Trasportato in elicottero a Careggi. A Empoli è il secondo incidente sul lavoro in pochi giorniUn altroè stato trasportato d'urgenza con l'ambulanza nella stessa struttura sanitaria, ... Ripercussioni anche per la viabilità esterna alla Fi - Pi - Li, nei comune di Empoli,e ...Via Maremmana, l'uomo di 59 anni è caduto dal cestello del furgone mentre stava potando alcuni rami. Trasportato in elicottero a Careggi. A Empoli è il secondo incidente sul lavoro in pochi giorni

Montelupo, operaio precipita mentre pota un albero: è grave LA NAZIONE

Via Maremmana, l’uomo di 59 anni è caduto dal cestello del furgone mentre stava potando alcuni rami. Trasportato in elicottero a Careggi. A Empoli è il secondo incidente sul lavoro in pochi giorni ...Paura nella tarda mattinata di oggi, 3 luglio 2023, a Montelupo Fiorentino. Verso mezzogiorno nel piazzale di una vetreria in Via Maremmana, un uomo di 59 anni è caduto da un’altezza di ...