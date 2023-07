Monte Bianco | alpinista muore soccorrendo un' altra cordata

(Di lunedì 3 luglio 2023) Unsvizzero di 62 anni è morto sul versante francese del massiccio del, precipitando per 300 metri nel tentativo di soccorrere un'. L'incidente è avvenuto ieri ...

Un alpinista svizzero di 62 anni è morto sul versante francese del massiccio del, precipitando per 300 metri nel tentativo di soccorrere un'altra cordata. L'incidente è avvenuto ieri verso mezzogiorno sull'Aiguille d'Argentière, vetta di 3.901 metri al confine con il ...23 luglio 2023: I Ghiacciai delnel passato e oggi. 30 luglio 2023: Storia del Col de La Seigne, un luogo di passaggio particolare. 06 agosto 2023: Flora degli ambienti calcarei e ...... dove fai il pic nic dello chef stellato Rifugio Casati, dove vedi gli effetti del cambiamento climatico Al Bivacco Edoardo Camardella, per una vista unica sulA Chamois per il festival ...

Cade in un crepaccio, morto un alpinista sul Monte Bianco Agenzia ANSA

Un alpinista svizzero di 62 anni è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, precipitando per 300 metri nel tentativo di soccorrere un'altra cordata. L'incidente è avvenuto ieri vers ...Idee per trekking in montagna semplici o più impegnativi, raggiungendo rifugi a piedi o con gli impianti: Trentino, Lombardia, Valle d'Aosta ...