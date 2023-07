(Di lunedì 3 luglio 2023) L’episodio nelle prime ore di domenica: la vittima, un ragazzo del Tarantino operato alla testa, ha riportato diverse fratture e un’emorragia cerebrale. Non dovrebbe essere in pericolo di vita

Monopoli, maxi rissa all’uscita di una discoteca a Capitolo: grave un 24enne, è in prognosi riservata La Repubblica

BARI - Colpito alla testa durante una rissa in discoteca a Capitolo: è in gravi condizioni un 24enne di origini tarantine, soccorso ...A quanto pare, nella rissa è rimasto ferito anche un altro ragazzo, ma per fortuna avrebbe riportato solo alcune contusioni.