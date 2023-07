Mondiali femminili 2023 | date | calendario | risultati e dove vederli

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tutte le informazioni sui, dallee gli orari italiani delle gare apoter vedere le partite in tv e streaming Dopo imaschili, conclusisi a dicembre 2022 con la vittoria dell’Argentina in finale sulla Francia, l’estatefra luglio e agosto offrirà agli appassionati anche i, 9ª edizione del Campionato del Mondo di calcio riservato a calciatrici donne. Il torneo sarà ospitato da Australia e Nuova Zelanda, e vede al via 32 Nazionali fra cui anche l’Italia del Ct. Milena Bertolini, che a differenza del suo pari ruolo nella squadra maschile, Roberto Mancini, è riuscita a portare le ragazze a giocarsi al trofeo. Le Azzurre per puntare al titolo ...

La decisione per i Mondiali femminili
Il divieto di indossare la fascia "One Love" non impedirà alle giocatrici di diffondere dei messaggi inclusivi. Proprio così secondo quanto stabilito dalla Fifa, ...

La fascia arcobaleno vietata anche ai Mondiali femminili: ecco cosa ha deciso la Fifa ilGiornale.it

Continua il progetto “La passione per il calcio non fa distinzioni" per avvicinare le famiglie al calcio femminile. E non finisce ...Il Mondiale Femminile è ormai alle porte. Milena Bertolini ha scelto le 25 Azzurre che mercoledì 5 luglio partiranno per la Nuova Zelanda, dove l’Italia continuerà a lavorare in vista dell’esordio Mon ...