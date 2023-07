Modena | UFFICIALE | colpo in difesa

Il commissario alla ricostruzione, che ancora non ha ricevuto la nomina, ha potuto vedere gli effetti devastanti dell'acqua, anche se ormai molti interventi per un primo ripristino sono ...... Confesercenticon la direttrice provinciale Marvj Rosselli, il Comune dicon l'...racconta attraverso una serie di interviste e materiale fotografico d'archivio (la locandinaè ...Sempre sabato 8 luglio al Cinema Odeon , in coda alla Selezione, in programma anche la proiezione fuori concorso di due cortometraggi premiati nel concorso La Danza in 1 Minuto: 1,2 and ...

UFFICIALE: Modena, arriva un rinforzo per la corsia sinistra: è lo svincolato Cauz TUTTO mercato WEB

Il bomber milanese classe 87', sbarca alla corte di Chianese, per lui un prestigioso passato tra i professionisti avendo vestito le maglie di Milan, Atalanta, Modena, Chievo, Perugia, Avellino, Ascoli ...Pur se di fatto la sua nomina ancora non è stata formalizzata dal Consiglio dei Ministri, l’ufficiale degli alpini con questa visita ha dato il via al suo incarico di Commissario alla Ricostruzione.