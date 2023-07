Mjallby-Kalmar lunedì 03 luglio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 3 luglio 2023) Secondo posticipo della tredicesima giornata di Allsvenskan con ilche proverà a mantenere l’attuale quarto posto in classifica andando a prendersi i tre punti sul campo delTre sconfitte su 4 gare per i padroni di casa, e sono solo 2 le vittorie nelle ultime 10 gare ufficiali in stagione per la squadra di Torstensson, scivolata adesso a InfoBetting: Scommesse Sportive e