Miracolo Tridico | a Roma Tre ecco Schlein e Conte insieme Ma il leader della sinistra qui è Landini

(Di lunedì 3 luglio 2023) In prima fila a, arrivati puntuali per l’inizio del convengono, siedono i segretari di Cgil e Uil Maurizioe Pierpaolo Bombardieri. Vestiti quasi identici, si distinguono per le spillette con i colori dei rispettivi sindacati, il segretario rosso e il segretario blu. A destra invece è appena arrivata Elly. Blue-jeans, giacca e t-shirt in sfumature d’azzurro, Stan Smith ai piedi, armocromicamente è più in linea con Bombardieri. Ad arrivare per ultimo, dopo aver mandato in ispezione la fida vice Paola Taverna,Giuseppe. Quando dopo aver stretto tutte le mani a disposizione e ricevuto un applauso di rito, si siede accanto a, i fotografi sono percorsi da una scossa di eccitazione.li. Elly e Giuseppe. ...