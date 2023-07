Mio figlio fa la pipì a letto

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ci scrivono: “Mioha 5 anni e mezzo e di notte fa ancora la. Anche la sorellina di 3 e mezzo anni ha questo stesso problema. E ho saputo dalla madre del mio compagno e padre dei miei bimbi, che anche lui ha avuto a lungo questo problema. Non so più

'Ho perso ildolce angelo', ha detto Drena: 'Ilbellissimo, dolce angelo. Ti ho amato oltre ... approfondimento Robert De Niro di nuovo papà a 79 anni: è nato il suo settimoNon ...I violenti non usinonipote come pretesto'. Nahel, il cui nome completo non è stato reso noto, ... Vincent Jeanbrun, è stata oggetto di un attentato durante il quale la moglie e unsono ..."Ilbisnonno era un panettiere. Fu assassinato per vendetta. Non volevo riaprire il caso. Volevo ... Con un mitra trucidò una famiglia: Agostino, sua moglie e ilRenzo, nonchè un brigadiere ...

Marchisio: "Quando gioca mio figlio lo 'spio' dalla tribuna avversaria" La Gazzetta dello Sport

Michella Causo, la madre del killer dopo la convalida d'arresto Il gip ha convalidato l'arresto del diciassettenne accusato dell'omicidio di Michelle Causo, la ragazza uccisa… Leggi ...«Di cosa mi parlava mia figlia Diceva che c'era tutta l'estate davanti. Come per tutti i ragazzi. Se mi ha detto cosa avrebbe fatto Ma mia figlia era sempre in zona, vicino casa. I figli devono ...