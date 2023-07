Milano imbrattata | ma Sala fa cancellare il murales per Berlusconi

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 3 luglio 2023) Per ripulire dal vandalismo green il monumento di Piazza Duomo ci son voluti 3 mesi e mezzo. Peril minidedicato aun giorno. Stupisce soprattutto che in una città oramai devastata e assuefatta a graffiti e scritte di ogni genere, miracolosamente compaiono degli operai comunali addetti al decoro urbano che ripuliscono la facciata. È vero che ilrealizzato da AlecXandro Palombo è stato oggetto di scritte offensive. Ma i residenti le avevano coperte! E numerosi sono idi carattere politico che il Comune rosso-verde ha preteso di tutelare come fossero dei veri e propri beni artistici. Per tutti ricordiamo la striscia arcobaleno della stazione di Porta Venezia, ildi Dax in Darsena o quelli in Largo Murani e in via Bembo, dove il ...