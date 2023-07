Milan | senti Leao | 'Non mi aspettavo che Tonali se ne andasse | era l'erede di Gattuso'

non- credo proprio che Angela si sia appisolata e del resto dopo quel delizioso timballo di ... descrivendo il guizzo del centrocampista viola Luigiautore del primo gol, seguito dal ..."Io, Padre Eligio, Rivera e la Rina", che era la storica segretaria del. Mia moglie va nel panico: "Ma come faccio, è tardi". Aveva ragione. Ma con quell'autoinvito Rocco voleva dire che aveva ...Commenta per primo Ai microfoni di Varzesh , ha parlato l'attaccante iraniano del Porto , Mehdi Taremi . Queste le sue parole: ' Ci sono tante offerte per me, lo so. La prima è quella dell'Everton , ...

Milan, senti Taremi: 'Ho almeno 3 offerte, le sto valutando tutte ma ... Calciomercato.com

Lazio, il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato dei biancocelesti e in particolare sul futuro del serbo Uno dei nomi dei giocatori della Lazio finiti nel mirino di molti clu ...Alla fine gli incubi dei tifosi del Milan si sono trasformati in realtà: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle. Il club inglese ha annunciato in mattinata l'acquisto ...