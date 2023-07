Milan | per il Settore Giovanile spunta Colacone per sostituire Carbone

Nel primo giorno di quotazione all'Euronext Growthil titolo ha registrato un balzo del 50% a 1,5 euro, dopo essere rimasto sospesol'intera sedutaeccesso di rialzo. Le azioni della ...Al tempo venne pagata la clausola risolutiva fissata intorno ai 65 milioni di euro, dopo che era stato seccamente respinto un tentativo molto concretoSkriniar. Dopo cinque anni e mezzo e ...... che ha un ottimo rapporto col Chelsea dall'affare concluso a gennaioMalo Gusto.verso un'altra pesantissima cessione: chi parte, "motivi tecnici" - Guarda

Milan, scatto per Musah e pressing su Chukwueze Corriere dello Sport

Oltre le aspettative, il calciatore sarà in ritiro con il Milan. Ad annunciarlo è stato proprio l’agente e ora ci si attende di vederlo insieme agli altri compagni di squadra. Mancano pochi giorni e p ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...