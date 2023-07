Milan | ora è ufficiale | Tonali al Newcastle | contratto fino al 2028

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo qualche giorno di attesa, adesso è: Sandroè un nuovo giocatore del. L’exlascia dunque i rossoneri e si trasferisce in Premier League: “Siamo lieti di annunciare la firma di Sandro, arrivato dal. Il ventitreenne si unisce ai Magpies e ha concordato unal. Benvenuto alUnited, Sandro”. Così invece i rossoneri: “È stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio”. SportFace.

Ilsegue da tempo il 21enne tedesco naturalizzato serbo. Napoli, Roma e Juventus sono alla finestra , masta per scendere in campo l' Inter - che ha visto la partenza di Brozovic con ...Commenta per primo L'annuncio era nell'aria, mancavano solo gli ultimi dettagli da sistemare.è arrivato il semaforo verde anche su quelli, Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle . ......Keylor Navas e Lloris Il, invece, a livello difensivo può considerarsi a posto visti gli investimenti fatti nelle ultime due stagioni. Dopo aver piazzato il colpo Loftus - Cheek, però, c'è...

“I giudizi si danno alla fine, ma non ho capito alcune strategie. Su tutte, la cessione di Tonali: poteva diventare il capitano del Milan. Ma poi anche a livello tecnico: ora devi rifare il ...Il Milan è una delle squadre più importanti a livello europeo; andiamo a vedere i dieci acquisti più cari del club rossonero.