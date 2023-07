Milan | il Lione si inserisce per Pulisic | pronti 25 milioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilsarebbe in trattativa con il Chelsea per Christian, obiettivo di mercato del. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del The Athletic, ildovrà battere la concorrenza delper Christian. Il club francese sarebbe infatti pronto ad accontentare la richiesta di 25di euro da parte del Chelsea per l’americano. I rossoneri possono contare sulla volontà del giocatore, ma dovranno fare la loro mossa al più presto per evitare una seconda beffa di mercato dopo Thuram. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24