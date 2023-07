Migranti subsahariani a Sfax | Ghribi “La Tunisia subisce intimidazioni”

(Di lunedì 3 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Laè la porta del Mediterraneo. I tunisini sono un popolo accogliente che ha dimostrato, più volte, di stare al fianco di popoli amici. Dobbiamo però affrontare, con responsabilità e nel rispetto della legalità, le manovre intimidatorie contro il nostro Paese. Non tolleriamo quello che sta accadendo”. Lo ha detto Kamel, presidente del gruppo GKSD Investment Holding a proposito dell’afflusso diirregolari, secondo quanto riferisce il sito Tunisie Numerique.ha anche lanciato l’allarme in merito alle conseguenze disastrose sul Mediterraneo e sui Paesi limitrofi che sono chiamati ad affrontare la situazione.Ha infine ricordato che, conformemente alle condizioni poste dal diritto internazionale, i diritti dei ...

Lo ha detto Kamel Ghribi, presidente del gruppo GKSD Investment Holding a proposito dell'afflusso diirregolaria Sfax, secondo quanto riferisce il sito Tunisie Numerique. ...Lo ha detto Kamel Ghribi, presidente del gruppo GKSD Investment Holding a proposito dell'afflusso diirregolaria Sfax, secondo quanto riferisce il sito Tunisie Numerique. ...Del gruppo difanno parte 46 donne ed alcuni minori non accompagnati. Sono, in prevalenza,, bangladesi, eritrei e tunisini. Si trovano, attualmente, nell'area portuale in attesa ...

Migranti subsahariani a Sfax, Ghribi "La Tunisia subisce ... Italpress

MILANO (ITALPRESS) – “La Tunisia è la porta del Mediterraneo. I tunisini sono un popolo accogliente che ha dimostrato, più volte, di stare al fianco di popoli amici. Dobbiamo però affrontare, con resp ...Il tribunale di primo grado di Sfax, in Tunisia, ha autorizzato l'avvio di indagini per fare luce sugli scontri tra residenti e ...