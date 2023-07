Migranti | il semestre spagnolo inizia sulla linea Meloni-Von der Leyen | “Risposta comune”

Come da tradizione, il collegio guidato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è recato oggi (3 luglio) in visita a Madrid per l'inaugurazione ufficiale dele la presentazione delle priorità dei prossimi sei mesi alla guida ......Europeo non sembra aver ridimensionato le ambizioni di Ursula Von Der Leyen sul patto per i. Intervenuta a Madrid , in occasione della conferenza stampa di presentazione deldi ...Von der Leyen ha auspicato che durante ildi presidenza spagnola si possa andare "avanti col patto sui" perché sia una realtà "entro il 2024". "Suiabbiamo fatto buoni ...

Emergenza migranti: centomila partenze dal Nord Africa nel primo semestre 2023 Agenzia Nova

Come da tradizione, il collegio guidato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è recato oggi (3 luglio) in visita a Madrid per l'inaugurazione ufficiale del semestre e la ...MADRID, 03 LUG - "Grazie Pedro Sanchez per averci accolto a Madrid. È stato un piacere discutere i prossimi passi da compiere sui numerosi dossier in agenda, a partire dal vertice Ue-Celac.