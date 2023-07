Migliaia di famiglie ancora non sanno di poter ottenere 5000£ gratis per le bollette energetiche - lo sai che puoi richiederle anche tu?

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notiziedipotrebbero beneficiare di un aiuto finanziario per ridurre le, ma molti non ne sonoa conoscenza. L'aiuto è disponibile attraverso il Programma di Aggiornamento, che offre fino a 5.000 euro per sostituire la caldaia con una pompa di calore più efficiente. Tuttavia, finora sono stati distribuiti solo 16.052 voucher, molto al di sotto dell'obiettivo annuale di 30.000. In questo articolo ti spieghiamo come funziona lo schema e comebeneficiarne. Di cosa parliamo in questo articolo... Lo Schema di Aggiornamento per le Caldaie offre sovvenzioni per l'acquisto di pompe di calore Le pompe di calore assorbono calore dall'aria esterna e lo utilizzano per riscaldare la casa Le pompe di calore richiedono meno energia rispetto ...