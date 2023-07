Michelle | per il 17enne arrestato l’aggravante di vilipendio di cadavere Al setaccio i cellulari

AGI - Omicidio aggravato da occultamento di cadavere e vilipendio . È l'accusa dei magistrati del tribunale dei Minorenni di Roma al 17enne arrestatoaver ucciso con 6 coltellateMaria Causo , morta a Primavalle mercoledì della scorsa settimana. La 17enne sarà ricordata oggi in una fiaccolata nel quartiere della periferia nord - ovest ......il 30 marzo del 2023 e può vantare due nonni super cool come Eros Ramazzotti eHunziker . ... Partola Francia" di Valentina Dirindin Instagram content This content can also be viewed on the ...... gli investigatori non escludono che la 17enne fosse ancora viva quando il killer è uscito di casarecuperare il carrello della spesa in cui è stato poi trovato il cadavere. "tremava ...

Omicidio di Primavalle, il padre di Michelle: "Era generosa, non è stata uccisa per soldi" RaiNews

Al 17enne arrestato per l'omicidio di Michelle Causo vengono contestate anche le aggravanti dell'occultamento e vilipendio del cadavere. Il ragazzo, che si trova attualmente detenuto ...L'analisi dei cellulari sequestrati nel corso delle indagini sull'omicidio di Primavalle, servirà a capire, tra le altre cose, se l'aggressore di Michelle ...