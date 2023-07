Michelle Hunziker | nonna a tempo pieno | “I miei occhi sono impresentabili”

... i due sono da poco diventati genitori di Cesare Augusto, ma in occasione del matrimonio di un'amica dell'influencer hanno deciso di lasciare il piccolino insieme alla nonna. La ...Per Aurora Ramazzotti , la vita da mamma è iniziata ufficialmente con la nascita di Cesare Augusto , primo nipotino di Eros Ramazzotti e, nato dall'amore con Goffredo Cerza . Da ...... lasciato alle amorevoli cure della mamma,. Insieme al compagno, Goffredo Cerza , va in Liguria, inviata alle nozze a Finale Ligure di un'amica. La 26enne non può mancare: è una ...

Michelle Hunziker è tornata in città e ne ha approfittato per fare visita all’estetista. Ha rinnovato la manicure, puntando tutto sulle unghie baby boomer.Giorni di relax per Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, che sono in Liguria (per la prima volta) senza il piccolo Cesare che è con la super nonna Michelle Hunziker.