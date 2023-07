“Michelle era a terra | agonizzante | e l’ho lasciata morire” La confessione dell’assassino

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 luglio 2023)era a, “aveva le convulsioni, tremava tutta”. E lui l’ha guardata, senza cercare di salvarla. Così l’assassino 17enne diCauso ha raccontato al gip quello che ha fatto all’amica. Quell’omicidio assurdo. Di cui è colpevole un adolescente che si faceva di hashish e di droga viola (un mix di codeina e altre schifezze). E forse anche di altro. “Nonsalvata perché tanto mi avrebbero arrestato lo stesso” Lo riferisce Il Messaggero, che aggiunge: “Quando il gip, durante l’interrogatorio di garanzia avvenuto due giorni fa, gli ha chiesto perché non sia intervenuto, perché non abbia cercato di salvarla, ha risposto gelido: «Ormai era troppo tardi. Sapevo che mi avrebbero arrestato». E ancora: «Ho aspettato che morisse e poi ho pensato a come ...