Michele Criscitiello | “Allegri nemico di Giuntoli | nel cassetto c’è già il nome di Luciano Spalletti”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nel suo editoriale sul portale SportItalia.com, il giornalistascrive in merito alla Juventus e il possibile coinvolgimento di: “è ungiurato. Poi si diranno che si amano e si vogliono bene ma Cristiano è consapevole che il suo “paesano” Max fino all’ultimo ha sperato di far saltare l’operazione L'articolo

Consueto editoriale del lunedi su sportitalia.com del noto giornalista. Il tema toccato è quello che riguarda le decisioni della Covisoc su Reggina e Lecco : ' Gravina non prende una decisione. Quelle che prende sono fallimentari. La Federazione sta ...Notizie Calcio Napoli -ha approfondito anche l'approdo di Giuntoli in bianconero nel corso del suo editoriale sul sito di Sportitalia: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Dedica un paragrafo anche alle milanesinel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali

Duro intervento di Criscitiello sulle bocciature di Reggina e Lecco CityNow

Il giornalista Michele Criscitiello sostiene che le incomprensioni tra dirigenza nerazzurra e tecnico non siano ancora state risolte. Michele Criscitiello su Sportitalia ammette di avere seri dubbi su ..."Promuoviamo i disastri di Cellino e Santopadre e cancelliamo dal calcio chi vince sul campo. E’ una follia" Consueto editoriale del lunedi su sportitalia.com del noto giornalista Michele Criscitiello ...