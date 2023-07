Michael Jordan sbarca in Sicilia | ecco perché è a Catania

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) –inper partecipare al Google Camp, uno degli eventi più prestigiosi (e segreti) che riunisce nell'isola uomini di affari, star dello spettacolo e dirigenti di multinazionali che si incontrano per discutere e stabilire nuove strategie aziendali tra momenti di svago, musica e ottimo cibo. Il summit quest'anno va in scena al Verdura Golf Resort di Sciacca e tra i partecipanti c'è anche 'Air', uno dei più grandi – se non il più grande – giocatori di basket della storia.e atterrato nella giornata di oggi, poco dopo le 14, all'aeroporto dicon il suo jet privato e accolto dall'amministratore delegato della Sac (Società Aeroporto), Nico Torrisi. Qualche battuta, un paio di foto con chi (immancabilmente) ha ...

La leggenda del basket Nba partecipa al Google Campsbarca in Sicilia per partecipare al Google Camp, uno degli eventi più prestigiosi (e segreti) che riunisce nell'isola uomini di affari, star dello spettacolo e dirigenti di ...è stato avvistato a Catania: \''his Airness\'' è sceso dal suo jet e si è fermato per delle foto con i fan (dai profili TikTok di ...Quest'anno tra gli ospiti del Verdura Golf Resort di Sciacca (scede prescelta per il summit - e non è la prima volta) c'è anche, atterrato nella giornata di oggi, poco dopo le 14, all ...

Michael Jordan a Catania, lo sbarco in Sicilia del più grande di tutti La Sicilia

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Sciacca, 3 lug. – (Adnkronos) – Si chiama “Google Camp” ed è uno degli eventi più prestigiosi (e segreti) che riunisce in Sicilia uomini di affari, star dello spettacolo e dirigenti di multinazionali ...