Michael Jordan sbarca in Sicilia | è il grande ospite del Google Camp di Sciacca

(Di lunedì 3 luglio 2023) E’ tempo di, un meeting esclusivo per le star dello spettacolo, premi Nobel e dirigenti di grandi multinazionali. Quest’anno saràad ospitare l’evento, per l’esattezza al Verdura Resort. Ad atterrare nella bella, all’Aeroporto di Catania, la leggenda del basket mondiale,. Proprio lui è stato accolto da Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac, dopo essere sceso dal proprio jet privato, rigorosamente targato “”. SportFace.

Michael Jordan paparazzato presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania: "Sua Altezza" arriva a bordo dell'inconfondibile jet privato ...Michael Jordan, Re MJ, Air Jordan è in Sicilia per partecipare al Google Camp in programma al Verdura Resort di Sciacca. Micheal Jordan, noto anche solo con le iniziali del suo nome e cognome, è ...