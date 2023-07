Meteo | perturbazioni fino a giovedì ma nel weekend torna il caldo

(Di lunedì 3 luglio 2023) La prima settimana di luglio inizia con una vasta circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia che porta correnti umide occidentali sull'Europa e in parte anche sul Mediterraneo. I prossimi giorni vedranno condizioniinstabili soprattutto sulle regioni del Nord Italia dove non mancheranno piogge e temporali sia sulle Alpi che sulla Pianura Padana. Locali temporali anche nelle zone interne del Centro mentre al Sud il tempo sarà più asciutto. Secondo gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano si evidenzia una fase più stabile entro il prossimoa causa dell'espansione dell'anticiclone africano che potrebbe portare un'ondata dicon temperature in rialzo di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo.

