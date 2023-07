Meteo lunedì | inizio instabile | poi anticiclone

(Di lunedì 3 luglio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo la breve tregua soleggiata domenicale, secondo le previsionila nuova settimana si aprirà con il passaggio di un altro impulso, pilotato dalla vasta depressione che stazionerà sulla Scandinavia. Ne conseguirannorovesci e temporali che interesseranno Alpi, specie centro-orientali, Triveneto, alta Lombardia, Emilia Romagna, in estensione al medio versante adriatico fino a Marche e Abruzzo, localmente anche intensi. Andrà meglio invece sulle regioni tirreniche e al Sud, dove sarà il sole a prevalere e le temperature torneranno ad aumentare.LUNEDI’ 03 LUGLIO. Nord: Parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti al pomeriggio su Alpi, Prealpi centro-orientali e Triveneto con qualche rovescio o temporale. Temperature in lieve calo, ...

I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ... L'avviso prevede dalle prime ore di3 Luglio, precipitazioni sparse, anche a carattere di ...1' di lettura 02/07/2023 - La Protezione Civile Regionale ha emesso, in data 2 luglio, il bollettino n.58 per criticità dovuta a temporali valido per tutta la giornata di3 luglio 2023. Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato da rovesci e temporali sparsi.Leggero ulteriore peggioramento a partire da domani, 4 luglio 2023 Queste, nel dettaglio, le previsioni del centroLimet Liguria, per le prossime ore:3 luglio 2023 Sino al mattino nubi ...