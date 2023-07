Al termine, ilSosa ha ringraziato tutti i partecipanti "per aver partecipato alla cerimonia (dell'etnìa Chontal), dedicata in particolare all'apostolo Pietro, che i nostri antenati hanno ...Victor Hugo Sosa,di San Pedro Huamelula a Oaxaca, in, ha sposato il rettile caimano chiamato 'Alicia Adriana', ieri, domenica 2 luglio, in un rituale che rispetta la tradizione del villaggio messicano.... per quasi diciassette anni primatista mondiale con l'indimenticabile 19.72 di Città del... d'ora in poi, farà parte della storia degli Assoluti - il commento del, Tommaso Minervini - ...

Messico: sindaco sposa in rito propiziatorio un coccodrillo - America ... Agenzia ANSA

La popolazione del piccolo villaggio messicano di San Pedro Huamelula, nello Stato di Oaxaca, si è riunita durante il fine settimana attorno al suo sindaco, Víctor Hugo Sosa García, che, in una festos ...Victor Hugo Sosa, sindaco di San Pedro Huamelula a Oaxaca, in Messico, ha sposato il rettile caimano chiamato Alicia Adriana, ieri, domenica 2 luglio, in un rituale ...