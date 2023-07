Mes | caso Santanchè | alleanze europee | Meloni ostenta ottimismo

(Di lunedì 3 luglio 2023) su Tg. La7.it - Sarà una settimana sull'ottovolante, quella che si apre oggi, per il governo e in particolare per Giorgia, alle prese con più di una grana da sminare. La ...

Silenzio da parte di Palazzo Chigi sulSgarbi mentre sulla Santanchè si procede navigando a ... Martedì è calendarizzata la discussione sulma con ogni probabilità la votazione avverrà non ......accelerare la ratifica del trattato di riforma delmentre in Europa il governo è impegnato nel negoziato decisivo per la modifica del Patto di Stabilità e dell' Unione bancaria " mentre sul......accelerare la ratifica del trattato di riforma delmentre in Europa il governo è impegnato nel negoziato decisivo per la modifica del Patto di Stabilità e dell' Unione bancaria " mentre sul...

Governo, settimana calda: da caso Santanchè a MES, gli ... LA STAMPA Finanza

Sarà una settimana sull'ottovolante, quella che si apre oggi, per il governo e in particolare per Giorgia Meloni, alle prese con più di una grana da sminare. La premier continua a ostentare ottimismo ...Intervista alla premier: «Grande rispetto per chi, come Polonia e Ungheria, difende l’interesse nazionale. Le immagini dalla Francia fanno capire che solo un’immigrazione regolare può generare integra ...