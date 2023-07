Mercedes CLE 2023 | due coupé in una e una gran classe

, la nuova coupé della Stella a tre punte sarà presentata il 5 luglio . La Casa di Stoccarda ha anticipato un bozzetto ufficiale della silhouette, che esibisce uno stile affascinante ben ...Dopo numerosi avvistamenti dei prototipi nei mesi scorsi, è tempo di vedere ufficialmente la nuova. La casa della Stella, infatti, ha annunciato la presentazione, fissata per mercoledì 5 luglio alle ore 17 italiane, per la vettura che andrà a sostituire le versioni coupé e cabrio ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate ArticoloBenz Roadster AMG Sportive Nuova, debutto il 5 luglio. Teaser della Coupé 3 03 Luglio 2023

La Mercedes CLE nasce il 5 luglio. Ecco il teaser Motor1 Italia

Può considerarsi una proposta di nicchia, il coupé come anche la cabriolet nei segmenti D ed E. Mercedes ha scelto di semplificare l'offerta e riassumere due modelli in uno: nasce CLE ...