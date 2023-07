Mercato italiano | - Cardinali Unrae | Urgente una riforma degli incentivi auto

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 3 luglio 2023) Qualche giorno fa il sottosegretario alle Imprese e made in Italy,Massimo Bitonci, ha parlato diun sistema incentivante sull'endotermico di ultima generazione e sull'usato. Un'ipotesi a cui il direttore generale dell', Andreanon chiude la porta, ma che andrebbe inquadrata in unapiù ampia del sistema incentivante nella doppia prospettiva della transizione e dello svecchiamento del circolante. Prevedendo contributi più alti ai privati e una detraibilità totale dell'Iva per le imprese che acquistano elettriche e plug-in. Che cosa pensa dell'ipotesi di revisionedelineata dal sottosegretario Bitonci? Il fallimento dell'architetturaè sotto gli occhi di tutti. L'anno scorso, in poco più di 7 mesi (le prenotazioni ...