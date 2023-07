Mercato auto giugno | Unrae “Lontani da obiettivi transizione”

(Di lunedì 3 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Chiude con segno positivo anche il mese diper ildell’in Italia. Con 138.927 immatricolazioni, l’incremento del 9,2% è ridimensionato rispetto ai mesi precedenti e si confronta con la flessione del 15% di2022 (che si attestò a 127.232 unità). Nel primo semestre di quest’anno le immatricolazioni ammontano a 841.343 unità, con un aumento del 23,0% e con 157.000in più rispetto alle 684.262 del primo semestre 2022, ma con ben 242.000 vetture in meno e una flessione del 22,3% rispetto allo stesso semestre 2019. Da segnalare in questo mese l’aumento, ma non un grande balzo, della quota di ECV: grazie alla migliorata disponibilità di prodotto e alle pratiche commerciali di fine trimestre, le Bev salgono al 4,4% e le plug-in al 5,4%, per una quota ...

