Meloni | sui migranti l’Ue ha cambiato passo E su Pnrr e Mes smentisce i gufi e rilancia | basta tafazzismo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Giorgiaè tornata molto soddisfatta da Bruxelles, e commentando al Corriere della sera i motivi della riuscita della trasferta istituzionale spiega e analizza il motivo della gratificazione: un totale cambio diin Europa su tutti i fronti. In tema di gestione dei flussi migratori e di contrasto all’immigrazione illegale, su cui il premier è riuscita a imprimere la svolta asserendo la necessità di «lavorare insieme sui confini esterni. Soprattutto attraverso una cooperazione paritaria con i Paesi africani». E garantendo, nonostante i veti posti da Polonia e Ungheria, che il Patto migrazione e asilo vada avanti. Sul, rispetto a cui lacontinua a dirsi ottimista, rassicurando il Paese –e cassandre inclusi – sul fatto di essere vicinissimi all’obiettivo. Sementendo allusioni ...

Non bastavano i ministri, adesso ci si mettono pure i sottosegretari. Giorgia Meloni apre una settimana caldissima con una nuova grana molto mediatica, quella degli epiteti sessisti del sottosegretari ...Sui voli di Stato il governo Meloni non comunica da diversi mesi alcuni dati, a esempio quelli della presidente del Consiglio. Mentre spulciando i dati pubblicati emergono curiosità come i tanti voli ...