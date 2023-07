Meloni si dice “assolutamente” ottimista per il Pnrr | “Basta con il tafazzismo contro il governo”

(Di lunedì 3 luglio 2023) La Presidente del Consiglio Giorgiasiper quanto riguarda ile che l’Italia centrerà i propri obiettivi. Nell’intervista sul Corriere della Sera, la premier parla di un cambio passo sulla questione migranti da parte dell’Unione europea e affronta i temi attuali dell’Italia, parlando del Mes e del salario minimo. “allarmismo” sostiene. Giorgia: “Totale cambio passo per l’Ue” Giorgia- Photo Credits AvvenireLa premier ha parlato in un’intervista con Corriere della Sera delle questioni più recenti che interessano l’Italia. Sulla questione migranti,sostiene che l’Unione europea ha fatto un “totale cambio di passo”. Bisogna investire sulla stabilità del Nord Africa ...

"Pensiamo ad esempio -la vicepresidente della Camera Anna Ascani (Pd) - ai nostri li uffici ... Giù in aula la Presidenteattaccava a testa bassa l'Europa su tutto, dalla Bce al Mes. Al ...ROMA - Sul Pnrr il premier Giorgia, in un'intervista al Corriere della Sera, si"assolutamente" ottimista sugli obiettivi dell'Italia "soprattutto se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione ...ROMA - Sul Pnrr il premier Giorgia, in un'intervista al Corriere della Sera, si"assolutamente" ottimista sugli obiettivi dell'Italia "soprattutto se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione ...

Giorgia Meloni dice basta al "tafazzismo" sul Pnrr: «E il Mes può ... Open

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Sul Pnrr il premier Giorgia Meloni, in un’intervista al Corriere della Sera, si dice “assolutamente” ottimista sugli obiettivi dell’Italia “soprattutto ...La tela europea: alleanza fra conservatori e popolari Meloni, che sottotraccia lavora a un'alleanza ... che mercoledì è attesa per l'informativa al Senato, si dice tranquilla e fiduciosa che la ...