Meloni ribadisce ottimismo sul Pnrr | “Basta tafazzismo contro il governo”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Come già ribadito a Bruxelles, Giorgiasi proclama “ottimista” per quanto riguarda la questione. La premier lo sigla nell’intervista al Corriere della Sera, chiedendo palesemente di smetterla di fare inutile allarmismo, su un tema strategico per il paese intero, e che, “nella migliore tradizione dei Tafazzi d’Italia” – afferma – viene sfruttato per L'articolo proviene da Il Difforme.

... con il Pd che chiede 'provvedimenti convinti' e chiama in causa la premier: 'non può ...calcolato a freddo da parte di qualche funzionario per attaccare Giuli attraverso di me') edi ...Riguardo al Mes,"accelerarne la ratifica è contrario all'interesse nazionale",. Salario minimo "Non convinta ci si arrivi per legge. Meglio contrattazione collettiva"...ma contrasta le raccomandazioni UE sulla tutela delle famiglie omogenitoriali. Nel rivolgersi, con un ribaltamento d'ottica, a quell'infanzia colpita nel diritto di FILIAZIONE, M'aMa...

Meloni: "Basta con il tafazzismo contro il governo. Sul Pnrr sono ottimista" AGI - Agenzia Italia

Una Santanchè dopo l’altra sui giornali, l’Europa più matrigna che mai, l’immigrazione incontrollabile, Mes e quant’altro possa tornare utile alla causa del ...Segui Tag24 anche sui social Di rientro dal Consiglio Europeo, Giorgia Meloni traccia la linea da seguire su alcuni temi caldi della politica, dai migranti al salario minimo fino a Mes e Pnrr. La prem ...