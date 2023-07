AGI - Giorgia, come ha già detto a Bruxelles, sulla tabella di marcia del Pnrr . Lo ribadisce in un'intervista al Corriere della Sera in cui chiede di smetterla di ' fare allarmismo su una ...... il presidente del Consiglio, Giorgia, è "assolutamente", "soprattutto se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione intera e che, nella migliore ...... investire sulla stabilità del Nord Africa e prevenire le partenze è un primario interesse italiano e finalmente una priorità europea - spiega- . Sulla dimensione esterna siamo tutti d'...

Meloni: "Ottimista per Pnrr, siamo vicinissimi all'obiettivo | Su migranti in Europa cambio di passo" TGCOM

La premier assicura: "Siamo impegnati per rispondere alle ultime richieste di chiarimenti da parte della Commissione" ...La premier chiede di smetterla di "fare allarmismo su una questione strategica per la nazione e che viene strumentalizzata per attaccare l'esecutivo" AGI - Giorgia Meloni è ottimista, come ha già dett ...