Meloni | metteremo a terra il Pnrr | costi quel che costi

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sul"non è in gioco il governo ma la modernzzzazione dell'Italia e la sua credibiità a livello internazionale. C'è chi tifa perché si fallisca come se non fosse interesse" di tutto il Paese. "Vi ...

Così la premier, all'assemblea di Assolombarda. E' "inspiegabile la tendenza a sminuire l'... La transizione ecologica "non può farsi smantellando le nostre imprese",sottolinea. 'Contratteremo con Ue e cambieremo cio' che non va bene' . 'Questi soldi lia terra, costi quel che costi. Modificheremo le parti che non vanno bene, contratteremo

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Dobbiamo e possiamo lavorare insieme. Non sempre saremo d’accordo su tutto, ma su una cosa la vedremo sempre allo stesso modo: questa nazione si può salvare, può ancora stu ...Giorgia Meloni sottolinea che "la transizione ecologica è indispensabile" ma avverte: "Va fatta con criterio, non possiamo smantellare la nostra economia per inseguirla". Il premier lo ribadisce all'a ...