Meloni | l' Italia dimostra affidabilità maggiore del resto dell' Eurozona

Standing ovation per Berlusconi Giorgiacerca di rilanciare la sua storia con le imprese. ... Mi dispiace, ma non mi stupisce, che anche il Pnrr insia diventato terreno di scontro". Una ...AGI - Giorgiamette in evidenza i dati della crescita rivendicando che 'dimostrano un' affidabilità maggiore rispetto al resto dell'Eurozona '. Nel suo intervento all'assmblea generale di Assolombarda, il ......"Il successo lo potremo ottenere quando riusciremo a far approvare il salario minimo inma ... "E' comprensibile chenon creda nel salario minimo legale perché guadagna delle indennità che ...

Meloni: "Italia cresce, e' la piu' affidabile dell'Eurozona" - Economia Agenzia ANSA

Di fronte "alla sfida globale tra Usa e Cina, che hanno iniettato nelle loro economie liquidità enormi, l'Ue non può competere se non ...Milano, 3 lug. (askanews) - I dati della crescita italiana 'dimostrano un'affidabilità maggiore rispetto al resto dell'Eurozona'. Lo ha detto ...