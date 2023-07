Meloni | Italia cresce | è la più affidabile dell' Eurozona

...di "promuovere un forte sforzo per far passare, a livello europeo, il principio per cui gli investimenti strategici per il Paese non siano sottoposti al patto di stabilita'". "L'ha ...... presidente di Confindustria, a margine dell'assemblea di Assolombarda, dopo che Giorgia, ... altrimenti i prodotti (realizzati in, ndr) non sono competitivi'. In questo quadro, ha ...Giorgiabrandisce i dati sul Prodotto Interno Lordo : "L'ha mostrato una ripresa post - Covid che ci consegna un'economia in crescita oltre le aspettative, con la stima di una previsione al ...

Meloni: "L'Italia cresce ed è la più affidabile dell'Eurozona" AGI - Agenzia Italia

In questa edizione: Meloni ad Assolombarda: Italia cresce, Ucraina, Un piano per Zaporizhzhia, Scontri Francia, resta alta tensione, Attacco israeliano ...Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, ha chiuso le porte a un’alleanza con i ‘compagni’ di Matteo Salvini ...