Meloni | Italia cresce | è la più affidabile dell' Eurozona

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "L'ha mostrato una ripresa post-Covid che ci consegna una economia in crescita oltre le aspettative, con la stima di una previsione al rialzo a +1,2% nel 2023, una crescita superiore alla media Ue, superiore alle principali economie continentali, 0,7% per la Francia, 0,2 quando va bene per la Germania: stiamo dimostrando una affidabilità maggiore rispetto al resto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento all'Assemblea Generale di Assolombarda, sottolineando di essere "fiera del lavoro che il governo sta facendo, ma ho il sensoa misura, so che questi risultati non si devono al governo, questo piccolo miracolo si deve al vostro lavoro: è la ragione per cui continuo a non comprendere il tentativo di sminuire i ...