Meloni “Economia italiana in crescita | la più affidabile in Eurozona”

(Di lunedì 3 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La capacità di ripresa” delle imprese del nostro Paese “consegna un’inoltre le aspettative, con una stima di previsione al rialzo del Pil di +1,2% nel 2023, unasuperiore alla media Ue, superiore alle principali economie continentali, 0,7% per la Francia, 0,2 quando va bene per la Germania. Noi stiamo dimostrando una affidabilità maggiore rispetto al resto dell’”. Lo ha sottolineato la premier Giorgia, durante il suo intervento all’assemblea generale 2023 di Assolombarda a Milano. “Sono venuta qui stamattina perchè penso che sia doveroso sottolineare l’importanza dell’industria manifatturieraa livello europeo, mondiale, trainata dalle imprese della città metropolitana di Milano, delle ...

Lo aveva spiegato pure Draghi , al MIT: Bce continuerà ad aumentare i tassi sino ad ammazzare i settori che ancora non calano ("tassi più elevati stanno ora filtrando attraverso l'tuttavia ...Alla base della scelta che dovrà prendere il Governoed il Ministro dell'Giancarlo Giorgetti ci sono le richieste della Commissione Europea che già al Governo Draghi aveva chiesto di ...Gli ultimi numeri dell'italiana sono positivi e dunque la premier Giorgiasi è detta alquanto soddisfatta per questi risultati che secondo lei meriterebbero più attenzione. Il Presidente del Consiglio, ...

Meloni: "Non smantelliamo l'economia per la transizione ecologica" | Sul Pnrr: "Metteremo a terra le risorse, costi quel che costi" TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Meloni agisca con un fronte comune in Europa per evitare che entri in vigore il regolamento europeo sugli imballaggi, se vogliamo ottenere un risultato il governo italiano ...