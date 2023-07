Meloni contro il salario minimo di 9 euro l’ora. Perché Segui la diretta con Peter Gomez

Il tema del dibattito è la campagna di comunicazione del governosulle droghe, riguardo alla ...perché in tv sentiva la campagna 'Preferisco vivere' prodotto dal Maurizio Costanzo Showla ...Vedi Anche L'attacco di Conte a: 'Dice no al salario minimo Comprensibile, guadagna fino a 30 volte tanto' Un'ennesima chiusura che per il presidente del M5s Giuseppe Conte è 'preoccupante ...... in Europa ora si parla addirittura di sovranità, impensabile fino a pochi mesi fa" sottolinea, non preoccupata dalla posizionele ricollocazioni di Polonia e Ungheria.boccia l'idea ...

Meloni: "Basta con il tafazzismo contro il governo. Sul Pnrr sono ottimista" AGI - Agenzia Italia

Torna l’appuntamento con la diretta quotidiana di Peter Gomez che oggi, insieme a Daniele Fiori parlerò di salario minimo, analizzando il dibattito tra favorevoli e contrari, con la premier Meloni a ...Torna il dibattito sul salario minimo, che si ripresenta ciclicamente nel nostro paese. Quali sono i suoi pro e contro La nostra analisi ...