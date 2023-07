MEDIASET “RIPULISCE” RETE 4 | BIANCA BERLINGUER VOLTO DI PUNTA CON MAURO CORONA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 3 luglio 2023)4 guarda avanti e si riposizionando su, uno dei volti più noti dell’informazione Rai. Figlia di un gigante della politica italiana come Enrico, la giornalista in queste ore ha lasciato tra le polemiche la Rai e sbarca acon una trattativa che pare sia stata gestita personalmente da Pier Silvio Berlusconi. Nel panorama informativo la credibilità di4, testimoniata anche dai target d’ascolto molto popolari e poco scolarizzati a differenza di Rai3 e La7 che hanno un pubblico in maggior parte laureato e a medio-alto reddito, non è mai stata al massimo. Talk urlati, troppo di parte e quindi urge una virata editoriale ed ecco arrivare. È lei il secondo ...