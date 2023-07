MEDIASET “RIPULISCE” RETE 4 | BIANCA BERLINGUER VOLTO DI PUNTA CON MAURO CORONA

(Di lunedì 3 luglio 2023)4 guarda avanti e si riposizionando su, uno dei volti più noti dell’informazione Rai. Figlia di un gigante della politica italiana come Enrico, la giornalista in queste ore ha lasciato tra le polemiche la Rai e sbarca acon una trattativa che pare sia stata gestita personalmente da Pier Silvio Berlusconi. Nel panorama informativo la credibilità di4, testimoniata anche dai target d’ascolto molto popolari e poco scolarizzati a differenza di Rai3 e La7 che hanno un pubblico in maggior parte laureato e a medio-alto reddito, non è mai stata al massimo. Talk urlati, troppo di parte e quindi urge una virata editoriale ed ecco arrivare. È lei il secondo ...

Blanco devasta il palco di Sanremo e Morandi loATTORE E MUSICISTA Fotogallery - Ronn Moss pubblica il suo nuovo album GUARDA GLI SCATTI ... sulla Torrele scritte 'Ciao papà' e '...E' un giorno terribile questo 12 giugno per tutti quelli che lavorano a, l'azienda che il ... i sintomi e come viene Articolo successivo Caterina Balivola spiaggia dai rifiuti ...E' un giorno terribile questo 12 giugno per tutti quelli che lavorano a, l'azienda che il ... i sintomi e come viene Articolo successivo Caterina Balivola spiaggia dai rifiuti ...

Il repulisti senza criterio di Rai Tre e la consacrazione trash di Berlinguer a Mediaset Linkiesta.it

Dopo 15 anni Barbara D'Urso è stata fatta fuori da Pomeriggio 5. Secondo Dagospia non c'entra il trash ma il motivo sarebbe un altro.La conduttrice di Carta Bianca lascia viale Mazzini per andare in un lido televisivo a lei più consono. La terza rete si è liberata di molti artisti vicini alla sinistra, ma non sembra avere idea di c ...