Maxi frode fiscale da 160 milioni di euro | 10 arresti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ha riguardato anche la nostra provincia l’operazione della Guardia di Finanza di Brescia che, coordinata dalla Procura, ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di dieci persone, 6 in carcere e 4 ai domiciliari, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per circa 160di. Sono 80 in tutto gli indagati oltre a 48 società, 21 delle quali straniere. Effettuate perquisizioni nelle province di Bergamo, Brescia, Roma, Torino, Verona, Mantova, Udine, Cuneo, Monza-Brianza, Cremona e Como.