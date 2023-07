Material Girl | traduzione e significato della canzone di Madonna

(Di lunedì 3 luglio 2023)è una delle canzoni più famose di, e di seguito vi proponiamo lain italiano. Si tratta di unaironica, con unche celebra le ragazze interessate a fidanzati molto ricchi e generosi. Bando al romanticismo e ai corteggiamenti, viviamo in un mondoe e l’uomo giusto è quello con i contanti, che ti fa tanti regali costosi (pellicce, gioielli, auto sportive). Alcuni ragazzi mi baciano alcuni ragazzi mi abbracciano Per me sono ok ma se non mi danno il giusto riconoscimento me ne vado Possono implorare e supplicare ma non vedono mai la luce (e va bene così) perché il ragazzo con i contanti è sempre quello giusto Perché viviamo in un mondoe e io sono una ragazza ...

Il video in questione funge da trampolino di lancio per la canzonee vede Madonna fasciata in un ampio tubino fucsia e circondata da un nugolo di ballerini in completo nero, che la ...Contiene alcuni dei brani più famosi di Madonna come Like a Virgin ,, Dress You Up e Into the Groove . True Blue conferma il suo ruolo di icona pop degli anni '80. Il disco mostra la ...'Il suo corpo è devastato'. sta ancora combattendo la sua malattia nonostante sia stata dimessa dall'ospedale. Fonti hanno riferito a TMZ che la superstar di '', 64 anni, ha 'vomitato in modo incontrollabile' ed è costretta a letto nella sua casa di New York City. 'Non riesce ad alzarsi'. Madonna - che è stata ricoverata in terapia intensiva ...

Madonna ricoverata in ospedale per una grave infezione batterica Vanity Fair Italia

Capolavoro della commedia brillante diretto da Howard Hawks nel 1953, Gli uomini preferiscono le bionde è un irresistibile musical che ha contribuito a definire l'icona Monroe.La hitmaker di Material Girl, 64 anni, è stata portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata trovata priva di sensi dalla famiglia e ha dovuto affrontare un ricovero di alcuni giorni in terapia ...