Massara nuovo DS del Napoli

(Di lunedì 3 luglio 2023) ADL punta sull’ex DS del Milanper il dopo Giuntoli . Con l’addio di Giuntoli, approdato alla Juventus dopo 8 anni nella società azzurra tramite un accordo risolutivo del contratto che era in scadenza tra un anno, ilè alla ricerca (non immediata) della nuova figura tecnica per sostituire il dirigente ex Carpi. Il nome che più ispira il presidente Aurelio De Laurentiis è quello di Ricky, braccio destro di Maldini al Milan, da poco fatto fuori dalla nuova società rossonera e quindi disponibile ad una nuova avventura. Intanto il ruolo di Giuntoli è stato momentaneamente affidato al duo Micheli-Mantovani che continueranno a collaborare con Cesare Pompilio, addetto allo scout e braccio destro di Giuntoli, che ha deciso di non seguire ildirettore bianconero rispettando il suo contratto ...

Se sarà lui ildirettore sportivo dovrà essere giudicato per la sua mansione e non dalgrado ... Va ricordato che anche il Milan, dopo gli addii die Maldini, non ha ufficialmente un ......, Ibrahimovic, Tonali A Creta, nel labirinto di Cnosso, per cercare di risolvere l'enigma tattico del Milan che verrà'. 'Tra una settimana, Pioli comincerà a plasmare ilMilan. Inizia ...... dagli addii di Maldini ea quelli di Agnelli e dell'intero CdA bianconero. Gerry Cardinale ... Futuro Sono concentrato sull'allenamento, sull'inizio delcampionato. Non vedo l'ora di ...

Massara, nuovo incarico in Serie A: contatti con una big MilanLive.it

Stefano Pioli approfitta della pausa estiva per pensare a mente lucida a soluzioni tattiche per la squadra che verrà.Serie A o rischio fuori rosa, Milan in vantaggio sulla Juventus. L’indiscrezione sul big e tutti i dettagli Sono iniziate le grandi manovre di calciomercato anche in casa Milan e Juventus dopo i ...