Marocchino | “Frattesi? Deve ancora dimostrare il suo vero valore”

Ancora Davideal centro del calciomercato estivo: tutte le big italiane lo vogliono, e il Sassuolo fissa ... afferma l'ex centrocampista della Juventus, Domenico. ' Fino ad adesso ...Intanto il Sassuolo cerca di preservare la sua mano forte al tavolo da gioco delle trattative, fissando un'asticella elevata per, sui 35,40 milioni. Ma per Domenico, ex ...Come riporta Sky Sports UK , il trequartistanon avrebbe passato le visite mediche con ... 11.09 - A casa Milan è arrivato Beppe Riso, agente, tra gli altri, di Tonali,e Maldini ( ...

Marocchino frena Frattesi: "Non parliamo di Antognoni, il suo valore è tutto da dimostrare" Voce Giallo Rossa

Proprio per questo motivo i nerazzurri avrebbero dovuto riconsiderare alcuni loro obiettivi di mercato di Serie A, in favore di altri dei campionati esteri. Ora l’Inter dovrà operare con ancora più at ...Domenico Marocchino, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai parlando anche di Davide Frattesi: "Non stiamo parlando di Giancarlo Antognoni, stiamo parlando di un ...