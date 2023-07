Marmolada | Zaia | ' un anno fa morte e dolore | ricordo vittime vivrà sempre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - "Esattamente unfa, alle 13.45 del 3 luglio, un enorme massa di ghiaccio si staccava dal ghiacciaio dellaprovocando, distruzione e. Il pensiero va ancora una volta a tutti coloro che non ci sono più, ai feriti e ai familiari delle persone che hlegato il loro destino indissolubilmente a quella montagna". Lo scrive, sui social, il presidente della Regione Veneto ricordando la tragedia in cui persero la vita 11 persone. "Un ringraziamento ai numerosi volontari del Soccorso Alpino, che si sono adoperati alacremente per la ricerca e il recupero dei dispersi. Ildi tutti lorodentro di noi" conclude