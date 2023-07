Marmolada | un anno fa la valanga che costò la vita a 11 persone | «Tra 15 anni il ghiacciaio potrebbe scomparire del tutto»

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) È passato unesatto dallasuldella– al confine tra Veneto e Trentino – che il 3 luglio 2022 ha provocato undici vittime e otto feriti. Secondo quanto stabilito dalla procura di Trento, che ha archiviato l’inchiesta, si è trattato di un evento «imprevedibile», che ha come unico colpevole il surriscaldamento globale causato dai cambiamenti climatici. La, insomma, non è il primoa sciogliersi e non sarà di certo l’ultimo. Il satellite CryoSat dell’Agenzia spaziale europea ha rivelato che tra il 2010 e il 2020 i ghiacciai si sono ridotti del 2%, perdendo 2.720 gigatonnellate. E le cose stanche peggiorando. Secondo Legambiente, il 2022 è stato un vero e proprio «nero» per i ghiacciai ...