Marmolada | un anno fa la tragedia in cui morirono undici persone

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 3 luglio 2023) Alle 13,43 del 3 luglio 2022 il crollo di un seracco del ghiacciaio di Punta Rocca travolse dicive. Le indagini, concluse di recente, hevidenziato come si sia trattato di un evento non prevedibile. Oggi verrà celebrata la messa in ricordo di chi ha perso la vita a Passo Fedaia, sul piazzale a monte del rifugio Cima