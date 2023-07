Marmolada | un anno fa la tragedia con il crollo del ghiacciaio

(Di lunedì 3 luglio 2023) Alle 13.43 circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi si sono staccate improvvisamente travolgendo gli alpinisti in scalata. Undici le vittime della valanga Unfa ladella, nelle Dolomiti, costata la vita a 11 persone. Alle 13.43 circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi si sono staccate improvvisamente daldando origine ad una valanga che ha travolto gli alpinisti in scalata. “Il Veneto è stato il territorio che ha avuto il maggior numero di vittime, otto sono i veneti che hperso la vita: Filippo Bari, Tommaso Carollo, Paolo Dani, Nicolò Zavatta, Davide Miotti, Erika Campagnaro, Gianmarco Gallina e Manuela Piran. Unache ha colpito chi la montagna l’amava, la viveva e la affrontava pienamente. ...

Saranno le voci sommesse del coro Valfassa a dedicare "Signore delle cime" alle undici vittime della tragedia nel concerto in programma domani al Passo della Fedaia in un luogo d'ora in poi destinato ...