“Maria De Filippi lo vuole con sé” Amici 23 | la voce bomba sul super vip scatena in fan | si scopre tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023)23, mancano ancora parecchi mesi al via ma la macchina organizzativa è già partita. Nei giorni scorsi sono iniziati i casting ed è arrivato il messaggio del vincitore dello scorso anno Mattia Zenzola. “Eccoci qua, doveebbe inizio. Rivedere questo video a due anni di distanza e riascoltare la miache trema dall’emozione mi fa ritornare a quel giorno d’estate, durante il mio primo casting. Ed oggi eccomi qua, ancora incredulo dopo un lungo percorso di crescita umana e professionale”. >Tragedia choc in vacanza: duemorti a poche ore di distanza. 18 anni, erano partiti per festeggiare il diploma. Cosa è successo “Per la quale non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia di @ufficiale E oggi volevo fare un grandissimo augurio a tutti i ragazzi che si apprestano a ...